هاري كين يتحدث عن شعوره بعد العودة لهز الشباك

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 13:17

كتب : FilGoal

مورينيو وهاري كين

كشف هاري كين مهاجم توتنام شعوره بعدما عاد لهز الشباك بعد فترة طويلة من الغياب، وذلك أمام وست هام يونايتد.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

كين أصيب في منتصف الموسم وكان من المفترض غيابه عن المباريات حتى نهاية الموسم، لكن توقف النشاط الكروي لمدة 3 أشهر ساعده على التعافي قبل استئناف الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وقال كين في تصريحات للصحفيين عقب لقاء وست هام: "شعور رائع كمهاجم أن أحقق المطلوب بإحراز الأهداف".

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وأضاف "كانت لدينا العديد من الفرص التي أهدرناها، لكنني أشعر بالسعادة لأنني ساعدت الفريق في الفوز بهذه المباراة الصعبة".

وتابع "أتمنى أن نستمر في تحقيق الانتصارات بالمباريات المقبلة".

ورفع فريق المدرب جوزيه مورينيو رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب.

ويبتعد توتنام عن ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد صاحبي المركز السادس والخامس بفارق نقطة وحيدة ولهما مباراة أقل.

ويتقدم توتنام على منافسه شيفيلد يونايتد بفارق نقطة وللأخير لقاء أقل كذلك.

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