تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو أساسي.. و8 تغييرات من جوارديولا أمام بيرنلي

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 20:07

كتب : FilGoal

أجويرو

أجرى جوسيب جوارديلا المدير الفني لمانشستر سيتي 8 تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي بملعب الاتحاد.

وأدخل جوارديولا 8 تغييرات على تشكيل فريقه الذي لعب به المباراة السابقة ضد أرسنال.

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واحتفظ جوارديولا فقط بالثلاثي إيدرسون ودافيد سيلفا ورياض محرز من التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة أرسنال السابقة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: جواو كانسيلو – فيرناندينيو – نيكولاس أوتاميندي – أولكساندر زينتشينكو .

الوسط: رودري – فيل فودين – دافيد سيلفا.

الهجوم: رياض محرز – أجويرو – بيرناردو سيلفا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بفارق 23 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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