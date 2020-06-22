تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو أساسي.. و8 تغييرات من جوارديولا أمام بيرنلي

أجرى جوسيب جوارديلا المدير الفني لمانشستر سيتي 8 تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي بملعب الاتحاد.

وأدخل جوارديولا 8 تغييرات على تشكيل فريقه الذي لعب به المباراة السابقة ضد أرسنال.

واحتفظ جوارديولا فقط بالثلاثي إيدرسون ودافيد سيلفا ورياض محرز من التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة أرسنال السابقة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: جواو كانسيلو – فيرناندينيو – نيكولاس أوتاميندي – أولكساندر زينتشينكو .

الوسط: رودري – فيل فودين – دافيد سيلفا.

الهجوم: رياض محرز – أجويرو – بيرناردو سيلفا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بفارق 23 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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