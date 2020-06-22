رئيس الإسماعيلي: نريد تعهدا كتابيا بمسؤولية اتحاد الكرة عن أي أضرار للاعبين حال استئناف الدوري

شدد إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي على ضرورة حصول الإندية على تعهد كتابي من اتحاد الكرة، بمسؤوليته المدنية والجنائية عما وصفه "بما قد يحدث من أضرار قد تصيب حياة اللاعبين، حال استئناف الدوري".

وقال عثمان في تصريحات صحفية: "الإسماعيلي عرض كل المشكلات التي تعترض النادي، وتهدد مشاركته بالدوري، ومنها مشاكل مالية وإجرائية، هذا الأمر يمثل عائقا كبيرا أمام كل الأندية وليس الإسماعيلي فقط".

وأوضح "13 ناديا علقوا موافقتهم على حل تلك المشاكل، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وعد بحل هذه المشاكل".

وأكمل عثمان: "عودة الأجانب مشكلة كبيرة تواجهنا في ظل تعليق الطيران في كل الدول التي ينتهي إليها لاعبونا الأجانب، كما أن عودتهم مطلع الشهر المقبل مع استئناف الطيران إلى مصر سيمثل مشكلة لحاجة هؤلاء اللاعبين للعزل الصحي لمدة كبيرة قبل العودة للتدريبات".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بـ22 نقطة.

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقدت مع شركة للقيام بالمسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لفرق الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي. (طالع التفاصيل)

وكانت اللجنة الخماسية قد عقدت اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية بخصوص استئناف النشاط، يوم 25 يوليو المقبل.

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