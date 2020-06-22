متحدث وزارة الرياضة ينفي تحملها لمسحات الأندية قبل استئناف النشاط

نفى محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تحملها تكاليف مسحات الأندية قبل استئناف النشاط الكروي.

وكتب فوزي عبر صفحته على فيسبوك: "نفت وزارة الشباب والرياضة ما تردد حول تحمل الوزارة التكاليف الخاصة بالمسحات التي تجريها الأندية حاليا قبل عودة النشاط الرياضي" .

وأردف "وتؤكد الوزارة أن ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بهذا الأمر ولم يتم مناقشته".

وفي وقت سابق، قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري إن الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ستتحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري.

وقال العطار: "الدولة ستتحمل تكاليف كل مسحات الدوري وليس فقط الدوري الممتاز".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "المسحة الأولى التي سيتم عملها لكل فرق درجات الدوري وليس فقط الدوري الممتاز، ستتحملها الدولة".

وفي سياق آخر، شدد المتحدث باسم الوزارة "أوضحت الوزارة أن القرار الصادر الخاص بعودة النشاط الرياضي جاء بعد دراسة مستفيضة من لجنة الازمة بمجلس الوزراء التي يترأسها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفى إطار خطة الدولة للعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية بعد توقف تام بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأتم فوزي "قالت الوزارة إن كل اتحاد مسؤول عن كافة الجوانب الفنية المتعلقة بعودة النشاط الخاص به وفقا للأكواد والضوابط التي تم الاعلان عنها في مؤتمر الإعلان عن عودة النشاط الرياضي بحضور وزيري الشباب والرياضة والاعلام ورئيس اللجنة الاوليمبية المصرية ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ".

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقدت مع شركة للقيام بالمسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لفرق الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي. (طالع التفاصيل)

وكانت اللجنة الخماسية قد عقدت اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية بخصوص استئناف النشاط.

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