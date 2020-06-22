الأهلي: جميع عينات لاعبي الفريق والأجهزة والعاملين سلبية

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن جميع عينات الفريق، سواء لاعبين أو أجهزة وعاملين، جاءت سلبية.

وأجرى الأهلي تحاليل كورونا أمس لفريق الكرة تمهيدا لعودة المران يوم الأربعاء المقبل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت أمس بإجراء مسحة كورونا على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الأهلي سلبية تماما".

وأتم مدير الكرة "هناك اهتمام بالغ بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلي".

وأجرى الأهلي أمس الأحد مسحات طبية لجميع أفراد الفريق الأول لكرة القدم تمهيدا لاستئناف التدريبات بعد قرار وزارة الرياضة بالسماح للأندية بالتدرب بداية من 20 يونيو.

وسمحت الوزارة باستئناف النشاط الرياضي بشكل طبيعي في 25 يوليو في وجود إجراءات احترازية مشددة خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال أعلن عبد الحفيظ أن النادي قرر استئناف التدريبات يوم الأربعاء المقبل.

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