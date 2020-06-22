سكاي: دربي ليفربول وإيفرتون الأعلى مشاهدة في تاريخ الدوري الإنجليزي

أعلنت شبكة سكاي سبورتس أن مباراة دربي المرسيسايد بين إيفرتون وليفربول هي الأعلى مشاهدة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول سلبيا ضد إيفرتون في أول مباراة له بعد العودة لاستكمال الدوري الإنجليزي، عقب غياب دام لأكثر من 3 شهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفادت الشبكة أن المباراة شاهدها 5 ملايين ونصف مليون مشاهد داخل إنجلترا بعد بثها على القناة المفتوحة.

وبذلك كسرت هذه المباراة الرقم القياسي المسجل لصالح مباراة دربي مانشستر بين سيتي ويونايتد موسم 2011-2012 والتي شاهدها 4 ملايين شخص.

مباراة كريستال بالاس وبورنموث يوم السبت اقتربت كثيرا من هذا الرقم إذ شاهدها 3.9 ملايين شخص.

عجلة الدوري الإنجليزي عادت للدوران يوم 17 يونيو الجاري بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر زملاء محمد صلاح البطولة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 8 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 5 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

سيلعب ليفربول ضد كريستال بالاس يوم الأربعاء ضمن الجولة 31 من المسابقة.

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