مؤتمر سيتيين: الكل شاهد ما حدث في مباراة ريال مدريد وسوسيداد

تحدث كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة عن ضرورة تحقيق فريقه للفوز على أتليتك بلباو غدا الثلاثاء في الجولة الـ31 من الليجا من أجل استعادة الصدارة من ريال مدريد.

وارتقى ريال مدريد لصدارة الليجا برصيد 65 نقطة بالتساوي في عدد النقاط مع برشلونة ولكن الفريق الملكي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

وقال سيتيين في المؤتمر الصحفي تعليقا على الانتقادات للتحكيم في مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد: "الكل شاهد أمس ما حدث في مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد وكل شخص سيطلق أحكامه، لكن هناك أشياء لا نستطيع التحكم بها وعلينا الفوز على أتليتك بلباو".

وأوضح "تقنية الفيديو تستطيع أن تجعل كرة القدم أفضل، كل ما علينا هو أن نستخدمها كلما يمكن أن تمنحنا فرصة أوضح للرؤية".

وأضاف "كلنا نعرف بلباو لأنه فريق قوي من الصعب هزيمته، يدافعون بشكل جيد ولم تكن المباريات ضدهم سهلة، وهذا ما حدث في مباراة الكأس الأخيرة ولذلك يجب أن نتجنب الأخطاء التي وقعنا فيها خلال مباراة الكأس عندما كنا أفضل، لأن الهدف الذي استقبلناه كان في نهاية المباراة".

ثم تابع "لدينا نفس عدد نقاط ريال مدريد وفرص الوقوع في أخطاء الآن أقل بالنسبة لنا ولهم، والعديد من الدوريات يتم حسمها في النهاية ولايزال يتبقى 8 مباريات".

وأكمل "أركز على فريقي، لدينا بعض المشاكل الفنية ولكنني سعيد جدا بالكثير من الأشياء التي نقوم بها مثل أننا فزنا بمباراتين ولم نستقبل أي هدف".

وعن موقف المصاب فرينكي دي يونج، قال: "نتمنى ألا يغيب دي يونج عن المتبقي من الليجا، الأمر يعتمد على مدى سرعة تعافيه ولكن بالتأكيد سيكون قادرا على لعب عدد قليل من المباريات".

وأتم "من الصعب شرح الفارق بين نتائجنا في كامب نو وخارجه لكن بالتأكيد رغبتنا في الفوز واحدة، ربما يأتي المنافس إلى كامب نو خائفا أكثر، لا أعرف".

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