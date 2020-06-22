روديجر: فيرنر يشبه فاردي.. وفعلت ما كان يجب فعله لأقنعه باختيار تشيلسي

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 20:03

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر يحتفل بهدف لايبزيج في توتنام

شبه أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي زميله الجديد بداية في الفريق بداية من الموسم المقبل تيمو فيرنر بمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي.

وقال روديجير في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي: "لقد عرفت فيرنر منذ أن كان يبلغ من العمر 17 عاما حينما تواجدنا سويا في شتوتجارت".

وأكمل "هو يشكل تهديدا كبيرا للمدافعين، فلايبزيج فريق يعتمد على الهجمات المرتدة ولكن من ناحية ضغط الخصم فهو يشبه فاردي".

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وأوضح المدافع الألماني "فيرنر يمتلك سرعة كبيرة وإن ارتكب أي مدافع خطأ وفقد الكرة فسوف يستغل الأمر لصالحه".

وشدد "تطوره كان مذهلا، في أول موسم له مع الفريق الأول كل شيء كان جديدا عليه ولكنه سجل الأهداف واكتسب الثقة وحصل على مدربين أمنوا به".

وعن ضمه لتشيلسي قال: "كنت أتحدث معه وعرفت رغبته في القدوم لإنجلترا ومن ثم فعلت ما كان ينبغي علي فعله".

وأتم روديجير "مثل الجميع أنا سعيد لاختياره تشيلسي وأتطلع للعمل معه مجددا".

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