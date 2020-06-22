هيندرسون: كنا نريد الفوز على إيفرتون ولكن التعادل به الكثير من الإيجابيات

يرى جوردان هيندرسون قائد ليفربول أن تعادل فريقه السلبي مع إيفرتون حقق من خلاله الريدز الكثير من الإيجابيات.

جوردان هندرسون النادي : ليفربول ليفربول

وتعادل ليفربول سلبيا مع إيفرتون في أول مباراة له بعد استكمال الدوري الإنجليزي ضمن الجولة الـ30 من المسابقة.

وقال هيندرسون في تصريحات نقلها موقع ليفربول: "بالتأكيد نشعر بخيبة أمل بسبب التعادل لأننا ذهبنا إلى ملعب إيفرتون من أجل الوز".

وأضاف "ولكن لا يزال هناك الكثير من الإيجابيات خلال المباراة منها ظهور الدفاع بشكل جيد وخروجنا بشباك نظيفة".

وأكمل "افتقدنا فقط إنهاء الهجمات بشكل صحيح أمام المرمى".

واستمر في تصريحاته "كنا غير محظوظين بإصابة الثنائي جيمس ميلنر وجويل ماتيب، ونأمل ألا تكون تلك الإصابات سيئة".

وشدد "بشكل عام علينا المحاولة لأن نكون أفضل في المباراة المقبلة".

وبسؤاله عن اللعب دون حضور جماهير رد قائلا: "بالتأكيد الأمر مختلف علينا، ولكنه مختلف أيضا على الجميع لذلك علينا التأقلم على هذا الوضع".

وأتم تصريحاته "كل مباراة في الدوري الإنجليزي تكون صعبة وهذا ما ينتظرنا عندما نواجه كريستال بالاس، علينا فقط محاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة بفارق 23 عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويحتاج للفوز في المباراتين المقبلتين له دون النظر لنتائج الفريق السماوي لحسم اللقب لصالحه.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن نتيجة مسحات كورونا

مؤتمر سيتيين: الكل شاهد ما حدث في مباراة ريال مدريد

سكاي تعلن رقما غير مسبوقا حققه دربي مرسيسايد

وزارة الرياضة تنفي تحملها تكلفة المسحات

الإسماعيلي يطلب تعهدا من اتحاد الكرة