بيرناردو سيلفا: دي بروين استحق الفوز بأفضل لاعب في إنجلترا منذ عامين.. ودوري الأبطال هدفنا

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 18:14

كتب : FilGoal

هدف بيرناردو سيلفا في مانشستر يونايتد

يؤمن بيرناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي أن فريقه لا يستحق على الثناء الذي يستحقه حينما يتعلق الأمر بالمنافسة على الجوائز الفردية.

وقال بيرناردو سيلفا لصحيفة "تليجراف" الإنجليزية: "كيفن دي بروين استحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا منذ عامين لأنه بوضوح كان أفضل لاعب في الموسم".

وأكمل "هذه عملية عادلة ولكنني لا أفهم لماذا لا يحصل لاعبو سيتي على الاعتراف الذي يستحقونه".

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وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي قبل عامين وتلاه زميله في ليفربول فيرجيل فان دايك.

ورغم حصول سيتي على لقبين متتاليين للدوري الإنجليزي لم يفز أي لاعب من الفريق بجائزة فردية داخل إنجلترا.

أما عن حرمان سيتي من اللعب في دوري أبطال أوروبا لعامين قال: "بالطبع ما يحدث مع الاتحاد الأوروبي يهمنا ولا أحد يعلم ماذا سيحدث".

وأضاف اللاعب البرتغالي "لذا نحن نركز على ما يمكننا التحكم فيه حاليا وهو أن نُكمل المسابقة بأفضل شكل ممكن ونحاول الفوز بها".

وأكمل "بالنسبة لي هناك دافع شخصي كبير في الفوز باللقب خاصة أن البطولة ستُستكمل في البرتغال حيث لم أشارك في يورو 2016 وكنت أمني نفسي باللعب في اليورو العام الجاري قبل جائحة كورونا".

وأتم بيرناردو "هذا النادي لم يفز قط بالبطولة والكثير من لاعبيه لم يتوجوا بها لذا نريد الفوز بالكأس".

وكان مانشستر سيتي فاز خارج ملعبه على ريال مديد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بهدفين لهدف.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب سيتي وإن تأهل فإن مباريات ربع النهائي حتى النهائي ستقام في البرتغال.

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