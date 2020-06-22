اتهام أنشيلوتي بالتهرب الضريبي في إسبانيا

اتهم المدعي العام الإسباني المدير الفني الحالي لإيفرتون كارلو أنشيلوتي بالتهرب الضريبي حينما كان مدربا لريال مدريد بين 2014 و2015.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الإثنين فإن أنشيلوتي متهم بتجنب دفع مليون يورو كضرائب مستحقة عن إيرادات بيع صورته.

وقال البيان الصادر عن المدعي العام الإسباني: "لقد عهد إلى تجنب الالتزام بواجباته الضريبية تجاه الخزانة العامة دون مبرر".

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم اتهام فردا فيها من عالم كرة القدم من التهرب الضريبي في إسبانيا إذ سبق أنشيلوتي كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والمدير الفني لتوتنام جوزيه مورينيو.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن نتيجة مسحات كورونا

مؤتمر سيتيين: الكل شاهد ما حدث في مباراة ريال مدريد

سكاي تعلن رقما غير مسبوقا حققه دربي مرسيسايد

وزارة الرياضة تنفي تحملها تكلفة المسحات

الإسماعيلي يطلب تعهدا من اتحاد الكرة