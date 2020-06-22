اتحاد اليد: ندرس توصية الأندية بإلغاء دوري المحترفين والقرار الرسمي الثلاثاء.. وقرار بخصوص السيدات

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 17:27

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد الاجتماع غدا الثلاثاء لإعلان القرار النهائي بشأن استئناف المسابقات من عدمها.

وكانت الأندية قد أوصت بإلغاء الموسم الجاري بالأغلبية ولم يطلب باستكمال الموسم سوى النادي الأهلي.

وصرح عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد لـ FilGoal.com أنه قد تم إلغاء دوري المحترفين على أن يبدأ الموسم الجديد في منتصف أغسطس. (من هنا)

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وأوضح الاتحاد المصري أن اجتماع الثلاثاء سيشهد دراسة توصيات مندوبي الأندية الـ 18 ومن ثم يتم الإعلان عن القرار النهائي والرسمي.

أما بخصوص السيدات فكشف الاتحاد المصري أنه قد أوصى 17 ناديا من أصل 18 بعدم إبرام عقود احترافية للاعبات.

الزمالك يتصدر ترتيب دوري المحترفين لرجال كرة اليد برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ويتبقى للزمالك مباراتين أمام سبورتنج، والأهلي، فيما يتبقى لـ الأهلي مباراتين أمام الجزيرة والزمالك، قبل إلغاء البطولة دون تحديد بطل.

من جهة أخرى، وصلت بطولة كأس مصر إلى الدور نصف النهائي. الزمالك يلاقي طلائع الجيش، فيما يلعب الأهلي مع المعادي في نصف النهائي الآخر للبطولة.

وكان هشام نصر رئيس الاتحاد المصري قد صرح لـ FilGoal.com الاسبوع الماضي أن هناك مقترح من المدرب الإسباني لمنتخب مصر بعدم استكمال الموسم.

وأوضح نصر أن المدرب يخشى عودة اللاعبين لمباريات مصيرية فيتعرض أحدهم لإصابة قوية ونحن في استعداد لكأس العالم 2021 المقرر إقامته في مصر.

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