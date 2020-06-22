مورينيو ردا على ميرسون: سأجيب هذه المرة بشكل لطيف لأنني أحترمه

رد جوزيه مورينيو مدرب توتنام على تصريحات بول ميرسون محلل شبكة "سكاي" البريطانية بخصوص قلقه على هاري كين وقدراته بعد تولي البرتغالي تدريب الفريق اللندني.

وصرح مورينيو في المؤتمر الصحفي يوم الإثنين: "أشعر ببعض الغرابة من بعض المحللين وتعليقاتهم، خاصة حينما يبدأ البعض بي مثل بول ميرسون، في تعليقاتهم وتحليلاتهم".

وواصل "يجب أن أوضح أنني أحترم الأشخاص مثله وبسبب ذلك أرغب في أن أكون لطيفا في إجابتي".

وأكمل "لا أفكر أنه مستعد لإجابة سيئة، لذا سأحاول أن أكون جيدا وأقول بعض الأشياء التي يمكن للبعض التفكير بها، أولا هاري لعب أول مباراة له منذ ستة أشهر، وإن شاهدت وحللت المباراة وقارنت كين مع أنطوني مارسيال، كانت هناك العديد من الفرص وكان هناك اثنين من المهاجمين لديهم أكثر من فرصة".

وتابع "هل تمنح الثناء لمدافعي بعد مستوى مارسيال؟ هل تمنح دفاع مانشستر يونايتد الثناء على الفرص التي هددناهم فيها أو لم نفعل؟".

وأضاف "يجب أن تنظر للأمر بشكل متوازن، هاري لم يلعب مباراة منذ ستة أشهر، سجله التهديفي معي سهل، اذهب إلى بياناتك وانظر كم مباراة لعبها معي وكم هدفا سجل قبل الإصابة".

وواصل "كان لدي عدد قليل من المهاجمين الذين لعبوا معي ولم يكونوا سيئين، كان لدي مهاجم يدعى ديديه دروجبا، لعب معي لمدة 4 مواسم سجل 186 هدفا بمتوسط 46 هدفا في الموسم".

وأكمل "كان هناك شخصا آخر لم يكن سيئا يلعب ليوفنتوس الآن (كريستيانو رونالدو)، لعب معي 3 مواسم وسجل 186 هدفا بمتوسط 56 هدفا في الموسم، أيضا لاعب آخر لم يكن سيئا، يدعى كريم بنزيما، لعب معي 3 مواسم ولم يكن يبدأ دائما لأنه كان صغيرا بعض الشيء حينها، سجل 78 هدفا في تلك الفترة بمتوسط 26 هدفا في الموسم".

واسترسل "كان هناك دييجو ميليتو لعب موسم وحيد معي سجل 30 هدفا وحصد 3 ألقاب، وأيضا لاعب آخر لمدة موسم ونصف الموسم وفي النصف الآخر أصيب بشكل بالغ، شخص طويل القامة يدعى زلاتان إبراهيموفيتش، سجل 58 هدفا بمتوسط 29 هدفا في الموسم".

وتابع "لذا، عزيزي بول، لدي الكثير من الاحترام لك، أعتقد أن هاري كين ليس لديه مشكلة على الإطلاق لكي يسجل في أي من الفرق التي دربتها، خاصة حينما يكون جاهزا ويلعب بشكل متواصل، تلك رسالتي لشخص أكن له الكثير من الاحترام".

وأردف "منحت إجابتي وجميعكم لديكم مطلق الحرية لتكوين الآراء، وأنا حر كذلك بتسجيل اعتراضي، قد أكون عنيفا في إجابتي كنت كذلك عدة مرات ومازال بإمكاني أن أكون ذلك".

وأكمل "قررت أن أجيب بهذا الشكل، لأنه بول ميرسون ولدي الكثير من الاحترام له وأشياء أخرى أكبر من الاحترام".

وأتم "لذا قررت أن أجيب فقط بالبيانات والآن لديكم إجابتي".

ميرسون كان قد صرح في وقت سابق بقلقه إزاء تدريب مورينيو لتوتنام وهاري كين، موضحا أن اللاعب كان في حالة أفضل مع ماوريسيو بوكيتينو.

وقال ميرسون: "سيلعب وحيدا في الأمام وسيكون عليه العمل بقوة، في النهاية سيكون عليه أن يحصل على تمريرات من على بعد 60 ياردة لكي يكون متواجدا في المباراة وهذا ليس هاري كين".

مهاجم أرسنال السابق لم يتوقف عند هذا الحد، وأوضح أن كين سيفكر جديا في الرحيل بنهاية الموسم بسبب مدربه الجديد.

كين شارك لأول مرة منذ شهر يناير الماضي ضد مانشستر يونايتد في مباراة من الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استئنافه عقب توقف جميع مسابقات كرة القدم في معظم دول العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان الدولي الإنجليزي قد عانى من إصابة قوية كانت ستبعده لنهاية الموسم لولا توقف المنافسات التي جعلته يكمل ما تبقى من الموسم مع فريقه.

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