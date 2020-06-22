قائد ليفربول: افتقرنا للحلول الهجومية أمام إيفرتون

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 16:25

كتب : FilGoal

كلوب - هيندرسون - ليفربول - توتنام

يعتقد جوردن هندرسون قائد ليفربول أن فريقه افتقر إلى الحلول الهجومية في لقاء إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول سلبيا ضد إيفرتون في أول مباراة له بعد العودة لاستكمال الدوري الإنجليزي، عقب غياب دام لأكثر من 3 شهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أننا يمكن أن نكون أفضل بكثير بالطبع، ولكن كانت هناك بعض الأشياء الإيجابية".

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وأضاف "لقد حاولنا التكيف مع الوضع الجديد ولكننا نشعر بخيبة أمل لأننا أردنا المجيء إلى ملعب جوديسون بارك والحصول على النقاط الثلاث".

واستمر "لا يزال هناك الكثير من الإيجابيات، منها الخروج بشباك نظيفة، والدفاع بشكل جيد".

وشدد قائد ليفربول "لقد افتقرنا إلى الحلول الهجومية في الثلث الأخير".

يذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول شاهد المباراة من على مقاعد البدلاء بسبب عدم جاهزيته البدنية بعد إصابة لحقت به في تدريبات ليفربول قبل أيام.

وتواجد تاكومي مينامينو في التشكيل الأساسي للريدز بدلا من صلاح، بجوار ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

عجلة الدوري الإنجليزي عادت للدوران يوم 17 يونيو الجاري بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر زملاء صلاح البطولة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 8 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 5 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

سيلعب ليفربول ضد كريستال بالاس يوم الأربعاء ضمن الجولة 31 من المسابقة.

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