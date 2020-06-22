كاف يعلن عن البروتوكول الطبي لاستئناف مسابقاته

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن خطة إرشادية شاملة للاتحادات الأعضاء وضعتها لجنته الطبية مع إدارة التطوير الفني وفريق من الخبراء بخصوص استئناف أنشطة كرة القدم في القارة.

وتركز الوثيقة المكونة من 27 صفحة تحت مسمى "إرشادات CAF لاستئناف كرة القدم في إفريقيا" على صحة أصحاب المصلحة الرئيسيين (اللاعبين، المسؤولين، الجمهور، الشركاء) باعتبارهم العنصر الأساسي في كافة القرارات التي تخص عودة أنشطة كرة القدم في القارة، مدعومة بتفويض من السلطات الصحية للدول ذات الصلة.

كما تهتم الخطة أيضا بالتقييم الطبي المستمر والفعال للاعبين والمسؤولين، ووضع إرشادات للحصص التدريبية، وتعقيم المنشآت الرياضية، بالإضافة للالتزام الصارم ببروتوكولات الوقاية العالمية.

وقال عبد المنعم باه القائم بأعمال أمين عام كاف: "تعد هذه الوثيقة الشاملة بمثابة خطوة عملاقة في طريق استئناف كرة القدم في إفريقيا، كان من المهم بالنظر للتطورات الأخيرة أن نقوم بتطبيق خطة لإرشاد شركائنا وأصحاب المصلحة حول عودة المسابقات سواء قارياً أو محلياً، وهو التوجه الذي يحتاج لتعاون الجميع معا".

وأضاف "فريق الخبراء الخاص بنا راعى الكثير من الاعتبارات أثناء صياغة هذه الوثيقة، وخاصة تلك الخاصة بالقارة الإفريقية، هذه الوثيقة بالإضافة للخطط الاستراتيجية التي تطبقها السلطات المحلية ستزود الاتحادات الأعضاء بالمعلومات اللازمة والمناسبة لاستئناف النشاط الكروي حين تحصل على الضوء الأخضر للقيام بذلك".

في الوقت ذاته، عقدت اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية وإدارة نظام تراخيص الأندية، واللجنة المنظمة لمسابقات الكرة النسائية، عقدتا اجتماعاً عبر الفيديو الأسبوع الماضي لمناقشة مستقبل المسابقات المختلفة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة كاف التنفيذية اجتماعا يوم 30 يونيو الجاري عبر تقنية الفيديو، وستقوم بالإعلان عن التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية في الوقت المناسب.

يذكر أن سامسون أدامو مدير المسابقات في كاف قال إن دوري الأبطال سيستكمل في سبتمبر ولم يتم تغيير مكان النهائي في الكاميرون.

ويلعب الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال ضد الوداد المغربي، والزمالك ضد الرجاء المغربي.

بينما يلعب بيراميدز ضد حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية.

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