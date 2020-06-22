مدرب أستون فيلا: رغم الخسارة من تشيلسي يمكننا البقاء في الدوري

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 16:04

كتب : FilGoal

دين سميث - أستون فيلا

يؤمن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بفرص فريقه في البقاء بالدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

تشيلسي قلب تأخره أمام أستون فيلا إلى فوز 2-1 يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الإنجليزي.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "على الرغم من نتيجة مباراة تشيلسي ولكننا نملك فرصة عظيمة للتواجد في مركز أفضل والبقاء في الدوري".

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وأضاف "كلنا نعلم بأن المباراتين القادمتين هامتين بالنسبة لنا، نيوكاسل فاز 3-0، وعلينا الآن الذهاب إلى هناك وتقديم عرضنا.. إذا نجحنا في الفوز على نيوكاسل سنكون في مكان أفضل".

وتابع "نتيجة لقاء تشيلسي مخيبة للآمال بالنسبة لنا بسبب المركز الذي نتواجد فيه والفرص التي أهدرناها، فنحن نريد الفوز في المباريات، أخذنا زمام المبادرة أمام فريق جيد للغاية".

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ26 في المركز الـ19 من أصل 20 فريقا.

وأكمل "اللاعبون بذلوا كل جهدهم وأعتقد بأن كان لدينا 5 فرص على المرمى مقابل 4 لهم".

واستطرد "فريق تشيلسي استحوذ على الكرة وكنا نعلم أن ذلك سيحدث، هناك الكثير من الأمور الإيجابية يجب أن نتعلم منها، كان يجب علينا أن نفوز على شيفيلد يونايتد وننتهز الفرصة".

وأتم مدرب الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي "كل اللاعبين مروا بخير في أول مباراتين من حيث اللياقة البدنية".

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