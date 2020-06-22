سموحة يجري مسحات كورونا استعدادا لاستئناف النشاط الكروي

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 15:49

كتب : FilGoal

سموحة - الدوري المصري

انضم نادي سموحة لركب أندية الدوري الممتاز التي أجرت مسحات للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" استعدادا لعودة النشاط الكروي.

وسبق سموحة أندية عديدة مثل الاتحاد السكندري والأهلي والإنتاج الحربي ووادي دجلة.

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وتوقف النشاط الكروي في مصر منذ يوم 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

ويحتل سموحة المركز السادس في جدول الدوري المصري برصيد 25 نقطة بعدما خاض 18 مباراة بكل المسابقات.

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقدت مع شركة للقيام بالمسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لفرق الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي. (طالع التفاصيل)

وعقدت اللجنة الخماسية اجتماعات خلال الفترة الماضية مع أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية بخصوص استئناف النشاط.

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