الأهلي يعلن رسميا نهاية علاقته بـ حسام عاشور

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي علاقة النادي الأحمر بحسام عاشور قائد الفريق السابق.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

ونقل الموقع الرسمي للأهلي تصريحات عبد الحفيظ قائلا: "بالنسبة لحسام عاشور فقد أدى دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الإدارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع زملائه ضمن صفوف الأهلي وتمني له التوفيق في خطوته القادمة".

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق إلغاء الاستثناءات المقدمة لحسام عاشور بعد نهاية عقده مع النادي بشأن مباراة الاعتزال والعمل في قناة النادي والحصول على فترة معايشة تدريبية في أوروبا. وأيضا توجيه الشكر له.

وذلك بعدما أعلن النادي قبل عدة شهور أن الموسم الحالي هو الأخير لعاشور ولن يتم تجديد تعاقده.

ليقرر عاشور عدم اعتزال كرة القدم والاستمرار في الملاعب لعدة سنوات مقبلة.

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل العودة للتدريبات الجماعية قائلا: "هناك اهتمام بالغ بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأنا حريص على متابعة كل التفاصيل حتى وإن كانت صغيرة مع الجهاز الطبي. خاصة أن النادي حريص على توفير كل الإمكانيات التي تساعد على سلامة عناصر المنظومة".

وأكمل "أيضا الجانب الإداري والتعامل بين الأفراد سواء بالنسبة للموظفين أو العمال كل هذه الأمور تمت مراجعتها بما يضمن سلاسة العمل وفي نفس الوقت تأمين سلامة الجميع".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني وضع الخطة الكاملة في هذا الشأن وناقش التنفيذ العملي لها على أرض الملعب بعناية شديدة. وسوف يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أثناء التدريبات الأولى تبدأ في تمام الثامنة والنصف صباحا والمجموعة الثانية في العاشرة للحفاظ على التباعد المطلوب والالتزام بكل التعليمات الوقائية".

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