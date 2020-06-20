اتحاد الكرة: الدولة تتحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا لأندية الدوري.. وهذه خطتنا

تعاقدت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع شركة للقيام بالمسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لفريق الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي.

وكشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي والذي من المقرر استئنافه بداية من ٢٥ يوليو المقبل، لتخفيف العبء المالي عن الأندية.

وأوضح العطار "اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني منذ اللحظة الأولى عملت على ملف توفير المسحات لجميع الأندية، وجهزت الملف وانتظرت الاجتماع بالأندية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكانت الشكوى جماعية من تكاليف المسحات التي ستجرى لجميع أفراد الفريق".

وواصل "الملف دخل حيذ التنفيذ مباشرة في اليوم التالي للاجتماعات بعد الاتفاق والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وتعاقد اتحاد الكرة مع إحدى الشركات التي ستقوم بعمل المسحات للأندية دون أن تتحمل أي أعباء مالية".

ثم أكمل "الدولة ستتحمل تكاليف المسحتين الأولى والثانية للأندية قبل بدء التدريبات كما ستقوم بمسحتين أسبوعيا لكل فريق من أندية الدوري قبل استئناف المسابقة وخلال المباريات، كما أن الاتفاق تضمن تخفيض القيمة المالية إلى النصف بعد جولة مفاوضات مع الشركة بهذا الشأن".

وشدد العطار على أن الشركة ستوفر طبيبا متخصصا لكل فريق من فرق الدوري ليكون متابعا مع الأندية بشأن المسحات ونتائجها والتدخل لعزل أي حالة إيجابية فورا وفحص المخالطين له سواء في النادي أو في محيط أسرته لتفادي انتشار الفيروس.

كما كشف العطار عن أسباب إرسال الخطاب للأندية والذي يتضمن ضرورة إجراء أي فريق لمسحتين قبل خوض التدريبات، موضحا أن الخطاب هدفه منع أي فريق من استئناف تدريباته دون إجراء وقائي شامل وعمل مسحتين خلال ٥ أيام حتى لا يشارك أي لاعب في التدريبات وهو مصاب بالفيروس خاصة وأنه أحيانا لا تظهر إيجابية العينات في المسحة الأولى، فكان قرار الاتحاد ولجنته الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان بإجراء مسحتين قبل خوض واستئناف التدريبات.

وأتم العطار "تم التنسيق مع الأندية على عمل المسحات بحيث ستجرى المسحات يوم غدا الأحد لأندية الأهلي وحرس الحدود وطلائع الجيش ووادي دجلة وسموحة، وستجرى يوم الاثنين المسحات لأندية الاتحاد السكندري وانبي والمقاولون العرب ونادي مصر والثلاثاء لناديي المصري وطنطا وجاري التنسيق مع باقي أندية الدوري لإجراء المسحات قبل الانتظام في التدريبات".

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