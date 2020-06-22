نادر شوقي يوضح موقف انتهاء إعارة رمضان لـ الأهلي وعودة أكرم توفيق.. وموعد تدريبات الجونة

أوضح نادر شوقي الرئيس التنفيذي لشركة Eleven 11 المسئولة عن إدارة نادي الجونة، موعد عودة تدريبات الفريق.

وقال نادر شوقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الجونة يبدأ التدريبات يوم السبت المقبل، بعد وصول كافة الأجانب والانتهاء من مسحات اللاعبين على فيروس كورونا".

وأضاف "نحن مع قرار الدولة سواء بإكمال المسابقة أو إلإلغاء".

نادر شوقي انتقل للحديث كونه وكيل لاعبين، وأوضح موقف رمضان صبحي وأكرم توفيق مع الأهلي.

وقال شوقي في هذا الصدد "التوصيات القادمة من الاتحاد الدولي، تتيح للأندية مد تعاقدات لاعبيها حتى نهاية الموسم".

وأكمل "تحدثنا مع هدرسفيلد تاون، وقالوا لنا حينما تعرفوا مصير الدوري وموعد نهايته أخطرونا أولا وسنتفاهم. لا حاجة للتعجل في هذا الأمر".

وردا على رأيه في صفقة ضم الأهلي لـ طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، قال شوقي "طاهر محمد طاهر لاعب رائع وسيكون إضافة إلى الأهلي بكل تأكيد".

وأتبع "رمضان صبحي لاعب مٌعار إلى الأهلي. ولو كنت مكانهم كنت سأضم طاهر، لا مشكلة ولا تعارض بين الصفقة ووجود اللاعبين".

شوقي اختتم حديثه بتوضيح موقف أكرم توفيق لاعب الأهلي المعار إلى الجونة، فقال عنه "ما استشفيته إن أكرم توفيق بنسبة 99% سيكون في الأهلي خلال الموسم المقبل. واللاعب سيريد ذلك إذا عٌرض عليه طبعا".

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