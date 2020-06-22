مرتضى: لاعبو الزمالك لن يخضعوا لمسحات كورونا.. وبيان مقبل من اللاعبين برفض اللعب

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدم خضوع لاعبي فريقه لإجراءات تحاليل فيروس كورونا.

وقال مرتضى منصور: "لاعبو الزمالك لن يخضعوا لمسحات كورونا التي أعلن عنها اتحاد الكرة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "هذا تهريج ولن نُضحي باللاعبين".

وتابع "الدوري المصري توقف بسبب فيروس كورونا، والآن يرغبون في إعادة الدوري؟ هل انتهى فيروس كورونا؟ بالتأكيد لا".

وأكمل حديثه قائلا: "قائد فريق الزمالك سيخرج ببيان رسمي، ليعلن موقف لاعبي الفريق".

وأشار "قائد الزمالك سيجتمع مع لاعبي الفريق، وسيخرج ليعلن بعدها رغبة اللاعبين بعدم لعب أي مباراة في الدوري".

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق إخطار كافة الأندية من أجل الخضوع لفحوصات فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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