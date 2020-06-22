مرتضى: لاعبو الزمالك لن يخضعوا لمسحات كورونا.. وبيان مقبل من اللاعبين برفض اللعب

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 00:55

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - حازم إمام - السوبر - الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدم خضوع لاعبي فريقه لإجراءات تحاليل فيروس كورونا.

وقال مرتضى منصور: "لاعبو الزمالك لن يخضعوا لمسحات كورونا التي أعلن عنها اتحاد الكرة".

أخبار متعلقة
الأهلي يشكو مرتضى منصور من جديد.. ويوجه 5 أسئلة لرئيس مجلس النواب مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة مرتضى: لن نستكمل الدوري تحت أي ظرف ولدينا 3 أسباب مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل مرتضى: من قال إننا نرفض عودة الدوري ونريد استئناف الكأس؟ لن نلعب أيا منهما

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "هذا تهريج ولن نُضحي باللاعبين".

وتابع "الدوري المصري توقف بسبب فيروس كورونا، والآن يرغبون في إعادة الدوري؟ هل انتهى فيروس كورونا؟ بالتأكيد لا".

وأكمل حديثه قائلا: "قائد فريق الزمالك سيخرج ببيان رسمي، ليعلن موقف لاعبي الفريق".

وأشار "قائد الزمالك سيجتمع مع لاعبي الفريق، وسيخرج ليعلن بعدها رغبة اللاعبين بعدم لعب أي مباراة في الدوري".

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق إخطار كافة الأندية من أجل الخضوع لفحوصات فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

طالع أيضا:

عرض برتغالي رسمي للاعب الأهلي

تفاصيل جراحة حسين الشحات

رسالة خاصة من أسطورة الكاميرون لـ صلاح والحضري

لن تصدق ما قاله روني عن صلاح

موعد عودة الأهلي للتدريبات

في الدوري عودة النشاط الزمالك مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر زيدان: يزعجني حديثكم عن التحكيم وكأننا لم نقدّم شيئا في الملعب 12 دقيقة | أوروبا
مرتضى: لاعبو الزمالك لن يخضعوا لمسحات كورونا.. وبيان مقبل من اللاعبين برفض اللعب 17 دقيقة | الدوري المصري
هاني سعيد: بيراميدز تحمل تكلفة المسحة الطبية الأولى.. وبدأنا المفاوضات لصفقات الموسم المقبل 38 دقيقة | الدوري المصري
"يوم سعيد يا بابا".. إنتر ينتصر على سامبدوريا ويواصل مطاردته للقمة 50 دقيقة | أوروبا
الأهلي يعلن رسميا نهاية علاقته بـ حسام عاشور 51 دقيقة | الدوري المصري
الصدارة تحت رحمة ريال مدريد ساعة | أوروبا
كلوب: غياب صلاح عن مواجهة إيفرتون هو القرار الصائب ساعة |
كوكا يشارك في فوز أوليمبياكوس على باناثينايكوس بثلاثية 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك