خبر في الجول -  طارق السيد يدخل دائرة المرشحين لمنصب المدرب العام في الزمالك

الأحد، 21 يونيو 2020 - 21:53

كتب : FilGoal

طارق السيد

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك دخول طارق السيد نجم الفريق السابق في دائرة المرشحين لمنصب المدرب العام في الجهاز الفني للفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك حتى الآن لم يحسم بشكل نهائي موقف سامي الشيشيني، ويحاول إثنائه عن قرار استقالته من منصبه، وفقا لما أوضحه المصدر لـ FilGoal.com.

وفي نفس الوقت بدأ الزمالك في وضع قائمة مرشحين لخلافة الشيشيني، في حالة رفض الأخير التراجع عن قرار الاستقالة.

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قائمة المرشحين تشهد تواجد طارق يحيى ومحمد صلاح وأيمن عبد العزيز ومدحت عبد الهادي وأحمد سمير، وأخيرا شهدت دخول اسم جديد وهو طارق السيد. وفقا لما علمه FilGoal.com.

وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق تقدم سامي الشيشيني باستقالته من منصبه "خوفا من فيروس كورونا".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق نية كارتيرون وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك، عقد جلسة مع الشيشيني خلال الأيام القليلة المقبلة. (طالع التفاصيل)

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