مؤتمر زيدان: يزعجني حديثكم عن التحكيم وكأننا لم نقدّم شيئا في الملعب

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، انزعاجه البالغ للتركيز على الحالات التحكيمية في انتصار فريقه على ريال سوسيداد.

ريال مدريد تغلّب على مضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب ريالي أرينا، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

وصرّح زيزو بعد اللقاء: "يتبقى أمامنا العديد من المباريات، نلعب كل 3 أيام والضغط يظل كما هو دائما. إنه فوز مهم لكن لن يغيّر شيئا من هدفنا، سنلعب 8 نهائيات من الآن فصاعدا".

وعند سؤاله عن الحالات التحكيمية الجدلية، أجاب: "لم أر اللقطات، لكن هناك ركلة جزاء لـ فينيسيوس صحيحة، وكذلك هدف بنزيمة شرعي وفقا لما أخبراني به. لا أتطرق للجدل لأنه يوجد حكم يتخذ القرارات، أريد التفكير فقط في فوزنا المستحق".

وشدد: "أريد الحديث عن كرة القدم، عن المباراة، لا أستطيع الحديث عن التحكيم".

وأضاف: "يزعجني أن التحكيم هو الشيء الذي تتحدثون عليه وكأننا لم نقدّم شيئا على أرض الملعب، فزنا في الملعب اليوم، وعن استحقاق".

وأكد: "لم نحقق أي شيء بعد رغم حصدنا لـ9 نقاط متتالية، ستكون المنافسة صعبة حتى النهاية، علينا المواصلة، الفريق يؤدي بشكل جيد، واليوم شاهدنا فريقا يرغب في الفوز".

القائد سيرخيو راموس غادر الملعب مصابا في الدقيقة 60، وزيدان أوضح طبيعة إصابته: "ركبة راموس تؤلمه قليلا، لكننا نعتقد أنها مجرد كدمة".

وأتم: "راموس أفضل مدافع في العالم، وشخصيته تنتقل إلى بقية اللاعبين".

سيرخيو راموس، وكريم بنزيمة سجلا هدفي ريال مدريد، فيما سجل ميكيل ميرينو هدف سوسيداد الوحيد.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة صاحب نفس الرصيد.

فيما تجمّد رصيد سوسيداد عند 47 نقطة في المركز السادس.

ليعود ريال مدريد إلى الصدارة بعد أن فرّط فيها مباشرةً قبل توقف النشاط بسقوطه أمام ريال بيتيس، ويشتعل الصراع أكثر على لقب المسابقة.

ريال مدريد بات يكفيه الفوز في مبارياته الثمانية المتبقية، حتى يتوج بطلا للدوري الإسباني لأول مرة منذ موسم 2016\2017.

واستفاق ريال مدريد بعد أن خسر آخر مباراتين خارج ملعبه في الدوري الإسباني، ونجح في الثأر من هزيمته على نفس الملعب بالموسم الماضي بنتيجة 1-3، بالإضافة إلى الثأر من هزيمة الكأس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وكان برشلونة قد تعثر بالتعادل 0-0 أمام إشبيلية مساء الجمعة، ليمهّد طريق الصدارة لمنافسه ريال مدريد.

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