كلوب: لم نكن الأقرب للفوز أمام إيفرتون

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن منافسه إيفرتون كان خصما عنيدا أمام بطل الدوري الإنجليزي المنتظر، أن فريقه لم يكن بإمكانه الفوز.

وتعادل ليفربول سلبيا ضد إيفرتون في أول مباراة له بعد العودة لاستكمال الدوري الإنجليزي، عقب غياب دام لأكثر من 3 شهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أعتقد أن ظفرنا بالنقطة التي نستحقها، يجب علي أن أعترف أن إيفرتون كان لديه أكبر فرصة للفوز بالمباراة".

وأضاف "كانت مشكلتنا أننا لم نخلق فرصًا كافية رغم الاستحواذ الكبير الذي كان لدينا على الكرة".

وصل استحواذ ليفربول على الكرة إلى أكثر من 70% في بعض أوقات المباراة التي شاهدها 5 ملايين ونصف مليون شخص داخل إنجلترا.

وواصل "علينا أن نحترم الخصم أيضًا، ومن الواضح أن إيفرتون حضر المباراة لجعل حياتنا صعبة وقد فعل ذلك".

وتابع الألماني "لاعبو إيفرتون يتمتعون بالجودة في المناطق الدفاعية وكان بإمكانهم الفوز بالمباراة".

عجلة الدوري الإنجليزي عادت للدوران يوم 17 يونيو الجاري بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر زملاء محمد صلاح البطولة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 8 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 5 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

سيلعب ليفربول ضد كريستال بالاس يوم الأربعاء ضمن الجولة 31 من المسابقة.

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