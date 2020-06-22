فان دايك: هذا ما توقعناه من أنشيلوتي

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 13:03

كتب : FilGoal

فان دايك

لم يشعر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بالمفاجأة حين شاهد أداء إيفرتون الدفاعي بقيادة مدربهم كارلو أنشيلوتي في مباراة الفريقين يوم الأحد.

وتعادل ليفربول سلبيا ضد إيفرتون في أول مباراة له بعد العودة لاستكمال الدوري الإنجليزي، عقب غياب دام لأكثر من 3 شهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "استحوذنا على الكرة طوال اللقاء، وللأسف لم نتمكن من اختراق دفاعهم، والذي كان سيكون أهم شيء".

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وتابع "لاعبو إيفرتون كانوا في كل مكان في الملعب، وواصلوا الضغط طوال المباراة، وهذا ما توقعناه من فريق كارلو أنشيلوتي".

وأضاف "أعتقد أن الجميع سعداء بالعودة. لم نخسر وهي خطوة أخرى أقرب إلى هدفنا أيضًا".

وبعد تعادل ليفربول مع إيفرتون ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، ارتفع رصيده إلى النقطة 83 في صدارة الدوري بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي.

ويحتاج ليفربول لـ5 نقاط من مبارياته الـ8 المتبقية في الدوري الإنجليزي ليتوج باللقب.

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