ليفربول يوضح إصابتي ميلنر وماتيب

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 12:59

كتب : FilGoal

ماتيب - ليفربول

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تفاصيل إصابات لاعبيه في مباراة إيفرتون التي عاد فيها الريدز للعب بعد 3 أشهر من التوقف.

وتعادل ليفربول بلا أهداف مع مضيفه إيفرتون ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي العائد بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "شعر جيمس ميلنر بألم في العضلة الخلفية، لقد كان يعاني منها في الماضي".

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وأضاف "لا يصاب ميلنر في كثير من الأحيان ونأمل ألا تكون إصابة خطيرة. إنه ذكي بما فيه الكفاية ليطلب التغيير بعدما شعر بالإصابة".

وتابع "لن يكون ميلنر متاحا لمباراة الأربعاء ضد كريستال بالاس، أتمنى أن يكون متاحا بعد ذلك".

وعن مدافعه الكاميروني قال "جويل ماتيب لم يكن محظوظا، لقد أصيب في إصبع قدمه الكبير، وكان علينا اتخاذ قرار سريع باستبداله".

وأتم الألماني "إنها إصابة مؤلمة حقًا، ولكن أتمنى أن تستقر حالته، وبعد ذلك سنرى".

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