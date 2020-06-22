بحضور ثنائي إنبي.. الاتحاد السكندري يجري مسحات كورونا استعدادا لاستئناف النشاط

صار نادي الاتحاد السكندري رابع ناد يجري مسحات كورونا، استعدادا لعودة النشاط الكروي.

وسبق الاتحاد كل من بيراميدز والأهلي والإنتاج الحربي ووادي دجلة.

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وأجرى ثنائي إنبي، عبد الرحمن عامر ومجدى علام مدرب الفريق البترولي المسحة مع لاعبي الاتحاد لتعذر سفرهم إلى القاهرة، حيث يجري إنبي مسحته اليوم الإثنين أيضا.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من17 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك في المركز الرابع.

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقدت مع شركة للقيام بالمسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لفرق الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي. (طالع التفاصيل)

وكانت اللجنة الخماسية قد عقدت اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية بخصوص استئناف النشاط.











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