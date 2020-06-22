رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يجيب.. ماذا لو أصيب أي لاعب بـ كورونا بعد استئناف الدوري

شرح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة الإجراءات التي سيتم اتخاذها حال إصابة أي لاعب، أو عنصر بأي فريق، بفيروس كورونا بعد استئناف الدوري.

وقال سلطان لبرنامج "من الآخر" الإذاعي: " في حالة ظهور إصابات أي لاعب أو عضو في الجهاز الفني والإداري بفيروس كورونا وذلك من خلال التحليل يتم عزله من خلال الفريق الطبي وإبلاغ اللجنة الطبية باتحاد الكرة ويتم التنسيق مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة لنقله لإحدى مستشفيات العزل".

وشرح سلطان " جميع المتواجدين في الملعب سيخضعون للمسحة حتى نضمن أن جميع المتعاملين مع الفريق نتائجهم سلبية، عندما يعود الدوري سيخضع كل فريق لسحب مسحات أثناء المباريات، وهذا الأمر ينطبق على الحكام أيضا".

وأوضح "لكي يبدأ النشاط الرياضي لابد من إجراء تحليل PCR ويتم تطبيقه على جميع المشاركين داخل المستطيل الأخضر من لاعبين ولاعبين بدلاء والجهاز الفني والإداري والجهاز الطبي”.

وأشار سلطان إلى أن "هناك إجراءات يتم تنفذيها قبل بداية المباراة وتشمل تعقيم وتطهير الملاعب وتوفير الكحول والمواد المطهرة، بالإضافة إلى تطهير المسلتزمات والمعدات التي يتم الاستعانة بها أثناء التدريب والمباراة".

وأكمل "هناك إجراءات أثناء المباراة تشمل تحديد الأعداد المتواجدة داخل الملعب والاستاد وحركاتها والبث التليفزيوني وتواجد الإعلاميين وخروج الفريق من أبواب مختلفة ومراعاة التباعد في الحافلة الخاصة بالفريق وتم تحديد كل ذلك داخل الدليل الطبي".

وعلق سلطان على أسئلة بعض الأندية في الضمان لعدم إصابة اللاعبين بفيروس كورونا أثناء المباريات قائلًا: "من خلال إجراء المسحات الخاصة لتحديد الإصابة من عدمها قبل المباريات لأنه إجراء هام جدا، وذلك في ظل التعايش مع الفيروس وبالتالي يجب اهتمام الأندية والأجهزة الفنية واللاعبين بذلك، بالإضافة إلى توعيتهم من قبل الأجهزة الطبية للفرق وملاحظة جميع العلامات الحيوية لهم ومتابعة حالتهم الصحية".

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد تعاقدت مع شركة للقيام بالمسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لفريق الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي. (طالع التفاصيل)

وكانت اللجنة الخماسية قد عقدت اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية بخصوص استئناف النشاط.

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