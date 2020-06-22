جوارديولا: الإصابات؟ لاعبو سيتي يمكنهم اللعب بشكل منتظم لفترة طويلة

الإثنين، 22 يونيو 2020 - 12:08

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - رسمة أحمد نبيل

لا يشعر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالقلق بشأن الإصابات التي تلقاها فريقه عقب عودة الدوري الإنجليزي.

وعاد الدوري الإنجليزي للحياة الأسبوع الماضي، وتسبب التوقف الطويل في الكثير من الإصابات للاعبي المسابقة، وبينهم سيتي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لدينا ما يكفي من اللاعبين الجيدين في الخط الأمامي".

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وتابع "جابريل جيسوس بإمكانه اللعب على اليسار وكذلك فيل فودين، فضلا عن رحيم ستيرلنج".

وأضاف "معظم اللاعبين في حالة جيدة مثل فودين ورياض محرز ورحيم، بإمكانهم اللعب بشكل منتظم لفترة طويلة، نحن في فترة مستقرة للغاية من حيث الإصابات".

ويستعد سيتي لملاقاة بيرنلي يوم الإثنين ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

سيتي يتواجد في مركز الوصافة بفارق 23 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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