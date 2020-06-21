لامبارد: ما حدث أمام أستون فيلا يعبر عن موسمنا في قصة قصيرة

أبدى فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي، سعادته البالغة بالفوز الصعب الذي حققه فريقه على أستون فيلا، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي قلب تأخره إلى فوز 2-1 اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد بعد اللقاء: "أنا سعيد للغاية بالأداء، الفرصة سنحت لـ أستون فيلا بالتسجيل أولا، لكننا تبادلنا الكرة بشكل جيد، إنها قصة قصيرة تعبر عن موسمنا: نستحوذ على الكرة لكن نتلقى الأهداف. سعيد في النهاية بالفوز الذي تحقق".

وأشاد لامبارد ببدلاء الشوط الثاني: "بوليسيتش وداني روز تدربا بشكل جيد، لدي مشاكل في اختيار الفريق، مشاكل جيدة، الثنائي كان في ذهني وقد دفعت بهما مبكرا في الشوط الثاني، واستطاع كلاهما إظهار أهميتهما".

وأوضح: "شعرت أن بوليسيتش جائع، قدراته كبيرة جدا في اختراق منطقة الجزاء، وأعتقد أنه قادر على تحقيق أرقام مميزة".

كما أشاد بالقائد سيزار أزبليكويتا: "أزبليكويتا بذل مجهودا كبيرا وأظهر الكثير من القيادة والجودة خلال اللقاء".

وأظهر ارتياحه لاستعادة روبن لوفتوس تشيك بعد إصابة طويلة: "أنا سعيد بعودة لوفتوس تشيك، بدا جاهزا وتدرب جيدا، كان من المميز أن نمتلك لاعبا مختلفا، سيتحسّن كثيرا ولديه الكثير ليقدمه".

كما وجّه اهتمامه إلى مباراة مانشستر سيتي الخميس المقبل: "حاولت الالتفات إلى مباراة مانشستر سيتي، سنرى كيف سيتعافى اللاعبون من مباراة أستون فيلا، ستكون مواجهة مختلفة".

وأتم: "كان مهما أن نسجل انطلاقة جيدة، لأننا لم نكن مدركين لحقيقة مستوانا، علينا أن نتحسن على بعض الأصعدة ونعود مباشرةً إلى العمل".

فوز تشيلسي رفع رصيده للنقطة الـ51 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ26 في المركز الـ19.

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