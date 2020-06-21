الأهلي يعلن: نستأنف التدريبات الأربعاء

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن الفريق قرر استئناف التدريبات يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح لاعب الأهلي السابق في تصريحات صحفية أنه سيتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على أن تبدأ الأولى المران في تمام الساعة 8:30 صباحا ثم يعقبها مران المجموعة الثانية.

وأجرى الأهلي اليوم الأحد مسحات طبية لجميع أفراد الفريق الأول لكرة القدم تمهيدا لاستئناف التدريبات بعد قرار وزارة الرياضة بالسماح للأندية بالتدرب بداية من 20 يونيو.

وسمحت الوزارة باستئناف النشاط الرياضي بشكل طبيعي في 25 يوليو في وجود إجراءات احترازية مشددة خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت المباريات في مصر منذ مارس الماضي بسبب الفيروس.

















ولا يزال الاتحاد المصري لكرة القدم يناقش مع الأندية إمكانية استئناف الدوري المصري الممتاز الذي انقضت أكثر من نصف مبارياته في الموسم الحالي.

وتعترض أندية على استئناف البطولة معللة موقفها بضيق الوقت وسفر اللاعبين الأجانب إلى بلادهم والخوف من تفشي كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة ورصيده 49 نقطة بعد خوضه لـ17 مباراة.

طالع أيضا

بالصور - مسحات طبية للاعبي الأهلي

مواعيد مباريات الأحد

وفاة نجم العراق السابق بسبب كورونا

الونش: هتاف جمهور الأهلي ضد شيكابالا كان سببا لفوزنا بالسوبر

نادي مصر يؤجل تدريباته لأجل غير مسمى

مرتضى: مفاجأة سارة لجمهور الزمالك قريبا