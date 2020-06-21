روني: صلاح يفعل ما كان يقوم به رونالدو مع يونايتد

الأحد، 21 يونيو 2020 - 14:26

كتب : FilGoal

صلاح - رونالدو

يعتقد واين روني أسطورة مانشستر يونايتد أن أداء محمد صلاح مهاجم ليفربول يتشابه مع أداء كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس حين كان لاعبا في صفوف الشياطين الحمر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال روني الذي زامل رونالدو في يونايتد لجريدة ذا تايمز "بدأ صلاح في فعل ما كان يفعله رونالدو لمانشستر يونايتد".

وأضاف "يتشابهان في التواجد باستمرار في المناطق الأمامية وعدم العودة للدفاع، فهذا يمثل تهديدا حقيقيا للمنافس".

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وتابع مدرب دربي كاونتي "إذا كنت مدافعًا أو لاعب خط وسط يلعب ضد صلاح أو رونالدو فإنك تشعر بالرعب خوفا من سرعتهما في الهجمات المرتدة".

رونالدو لعب في صفوف مانشستر يونايتد في الفترة من 2003 إلى 2009 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ومنه إلى يوفنتوس بعد 9 سنوات في صفوف الملكي.

أما صلاح الذي يتألق مع ليفربول حاليا، ترك تشيلسي وانتقل إلى فيورنتينا في فبراير 2015 ثم إلى روما في صيف العام نفسه ليقدم موسمين ونصف رائعين في الدوري الإيطالي.

وذلك قبل أن ينضم للريدز في صيف 2017 ويفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، كما توج معهم بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويقترب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ يحتاج فريقه لست نقاط فقط من 9 جولات متبقية في عمر الدوري الإنجليزي للتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

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