بنفس النتيجة للمرة السابعة.. أستون فيلا يخسر أمام تشيلسي في حضور تريزيجيه

للمرة السابعة هذا الموسم، يخسر أستون فيلا بنفس النتيجة. 2-1 هي نتيجة مباريات الفيلانز المعتمدة هذا الموسم.

فاز تشيلسي على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف على ملعب "فيلا بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

تقدم كورتني هاوس لأستون فيلا، فيما سجل كريستيان بوليسيتش، وأوليفيه جيرو لـ تشيلسي.

التشكيل

فرانك لامبارد اختار البدء بأوليفيه جيرو في هجوم تشيلسي، فيما تواجد محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أستون فيلا.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة جدا. ويليان حاول بتصويبة في الدقيقة العاشرة، لكن الدفاع أبعدها بعيدا.

أستون فيلا حاول من ركنية في الدقيقة الـ16 وأرسلها جاك جريليتش عرضية، قابلها زميله كونور هوريهان بلمسة لكن الدفاع تصدى لها.

وكانت أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة الـ21. ماسون ماونت سدد بقوة، لكن نيلاند تصدى للكرة بمساعدة القائم.

وواصل تيلسي المحاولات بتصويبة من لوفتس شيك في الدقيقة الـ31، لكن نيلاند تصدى لها على مرتين رغم ضعفها.

ورد أستون فيلا بتصويبة قوية من أنور الغازي في الدقيقة الـ32، أبدعها كيبا أريزابالاجا بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول، تقدم أستون فيلا بهدف مفاجئ في الدقيقة الـ43. توغل من جريليتش ثم عرضية، قابلها كورتني هاوس بلمسة لكن كيبا تصدى لها، ليتابعها هاوس مرة أخرى في المرمى.

تشيلسي كاد يتعادل في الدقيقة الأخيرة من تصويبة رائعة لماتيو كوفاسيتش، لكنها مرت بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

الشوط الثاني

تدخل فرانك لامبارد في الدقيقة الـ55 وشارك روس باركلي وكريستيان بوليسيتش بدلا من كوفاسيتش وروبن لوفتيس شيك.

ودين سميث مدرب أستون فيلا رد في الدقيقة الـ57 بدخول علي سماتا بدلا من كينيان ديفيز.

هدفان متتاليان

تشيلسي قلب النتيجة في الدقيقتين الـ61 والـ63. بوليسيتش أدرك التعادل في الدقيقة الـ61 بعد عرضية من سيزار أزبليكويتا، قابلها بوليسيتش بلمسة في المرمى.

وأضاف جيرو الهدف الثاني في الدقيقة الـ63 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، ثم استدار وسدد بيمناه في المرمى.

GIROUD WHAT A TURN AROUND pic.twitter.com/jGXyg4npxO — Ryan (@MessiCF10) June 21, 2020

تريزيجيه يشارك

دين سميث تدخل مجددا في الدقيقة الـ70. شارك تريزيجيه بدلا من أنور الغازي.

لامبارد أشرك تامي أبراهام في الدقيقة الـ80 بدلا من أوليفيه جيرو.

وجاءت آخر التبديلات في الدقيقة الـ87 بدخول جوتا بيليتيرو بدلا من جون ماكجين.

جوتا كاد يسجل التعادل في الدقيقة الـ90 من تصويبة مرت بجانب القائم بقليل جدا.

وحاول تريزيجه من مخالفة في الدقيقة الـ95 سددها، لكن كيبا أمسكها بثبات، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

الخسارة هي السابعة لأستون فيلا بنتيجة 2-1 هذا الموسم، والخامسة بعد التقدم في الدوري هذا الموسم.

فوز تشيلسي رفع رصيده للنقطة الـ51 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ26 في المركز الـ19.

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