مخيتاريان: احتاج لتغيير في مسيرتي لذلك التحقت بروما

كشف هنريك مخيتاريان عن سبب رحيله من أرسنال إلى روما على سبيل الإعارة، لحاجته إلى تغيير في مسيرته.

وانتقل مخيتاريان الصيف الماضي إلى روما على سبيل الإعارة ولم يتم تحديد مصيره الموسم المقبل حتى الآن.

وقال مخيتاريان لقناة الدوري الإيطالي الرسمية: "أنا في حالة جيدة الآن، وأتطلع للمباريات القليلة المقبلة".

وكشف "أشعر بالراحة هنا واستمتع بكرة القدم والدوري وأتمنى الاستمرار على هذا النحو".

وأوضح "كنت أحتاج إلى تغيير في مسيرتي، إذا كنت واثقا يمكنك تغيير الأشياء، ولكن إذا كنت سلبيا فلن يحدث ذلك أبدا".

وشدد مخيتاريان "أريد اللعب قدر استطاعتي لأنه ربما يكون لدي ست أو سبع سنوات متبقية، ربما أكثر أو أقل لكن أريد الاستمتاع بكل دقيقة لعب لكرة القدم".

ويبلغ مخيتاريان لاعب روما المعار من أرسنال 31 عاما ويستعد لاستئناف مباريات فريقه في الدوري الإيطالي الأربعاء القادم.

وأضاف مخيتاريان "فقدنا بعض النقاط أمام فرق أقل، ونحن في حاجة إلى التركيز فيما تبقى من مباريات".

ويلعب روما أمام سامبدوريا يوم الأربعاء المقبل.

وأتم مخيتاريان تصريحاته "لن تكون مباراة سهلة لنا أو لهم، كل شيء في أيدينا وعلينا الفوز بالمباراة".

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