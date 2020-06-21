كلوب: لم أشك لحظة في أن الحكومة ستحرمنا من لقب الدوري

الأحد، 21 يونيو 2020 - 12:58

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

لم يشك يورجن كلوب المدير الفني لليفربول للحظة أن الحكومة الإنجليزية ستقرر إلغاء موسم الدوري الإنجليزي، مما يعني حرمان ليفربول من لقب طال انتظاره 30 عاما، لكنه أنتقد الأوضاع في إنجلترا.

ليفربول بحاجة لست نقاط من 9 مباريات متبقية حتى يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها جريدة ليفربول إيكو "لم أكن قلقا لثانية واحدة من أن الحكومة ستحرمنا من لقب الدوري لكنني كنت قلقا بشأن أعداد الموتى بسبب فيروس كورونا، وما زلت قلقا".

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وأضاف "لم أصوت لهذه الحكومة. كانت هذه الحكومة هي اختيار الآخرين. والمشكلة التي واجهتني هي أنني تلقيت الأخبار من إنجلترا والأخبار من ألمانيا. إذا نظر الغرباء إلينا من الخارج ، فسيعتقدون أننا أتينا من كوكبين مختلفين".

وتابع "من وجهة نظر شخصية، لا أفهم لماذا بدأنا في ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في المناطق المغلقة في 15 يونيو عندما كانت جميع البلدان الأخرى تفعل ذلك قبل خمسة أو ستة أسابيع".

وواصل الألماني "يمكنك أن تجادل حول ما إذا كان من المنطقي لبسها، ولكن جميع الدول التي بدأت في ارتداء أقنعة الوجه في وقت سابق لديها عدد أقل من الضحايا هنا في إنجلترا. هذه هي الحقيقة".

وأشار "عندما أرى الأرقام هنا في إنجلترا ثم في ألمانيا، إنها ليست مثالية في ألمانيا، فقد مات الناس ومرضوا. ولكن من حيث طريقة تعامل الناس مع الوضع، فالأمر مختلف تمامًا".

واستمر "إذا كنت تريد الدخول إلى أي متجر في ألمانيا وأنت لا ترتدي قناع الوجه فلا يُسمح لك بالدخول إلا باستخدام قناع الوجه".

واستطرد "في كل مكان بألمانيا يرتدون قناع وجه، وأنت ترتدي قناع وجه، وفي بعض الأحيان يقوم العمال في المتاجر باستخدام وسائل حماية أكبر".

وشدد "أما عندما أذهب إلى محطة البنزين في إنجلترا، أجد إنني الوحيد الذي أرتدي قناع وجه وأنا الوحيد الذي يرتدي قفازات، أشعر وكأنني غريب، لكني لن أتوقف عن فعل ذلك حتى يخبرني أحدهم أن الأمر قد انتهى".

وأتم "داخل النادي نحن بأمان. نخضع لفحص فيروس كورونا مرتين في الأسبوع وهي بيئة آمنة".

ويخوض ليفربول مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي، بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، مساء الأحد أمام إيفرتون على ملعب جوديسون بارك.

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