مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة خضوع فايلر لعزل منزلي بسبب كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 - 12:24

كتب : أحمد الخولي

ريني فايلر - الأهلي

كشف مصدر مسؤول في مجلس إدارة الأهلي حقيقة خضوع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لعزل منزلي في في سويسرا بسبب مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا.

وزعمت تقارير صحفية خضوع فايلر لعزل منزلي في سويسرا بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يؤخر عودته لمصر.

وقال مصدر من إدارة الأهلي لـFilGoal.com: "هذه الأخبار عارية تماما من الحقيقة، وهدفها خلق بلبلة ونشر شائعات ليس أكثر".

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وأضاف "يتابع فايلر الإجراءات التي بدأت منذ اليوم من أجل عودة التدريبات، حيث خضع لاعبو الفريق لاختبار المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا".

وأتم "هناك تواصل دائم بين فايلر وإدارة الأهلي وجهازه المعاون من أجل تنسيق جميع الأمور لحين عودته من سويسرا".

كان فايلر حصل على إجازة من الأهلي لفترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين، وغادر القاهرة يوم 12 يونيو الجاري.

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي بعقد لمدة موسم، ودخلت الإدارة في مفاوضات معه لضمان بقاءه على رأس الفريق.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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