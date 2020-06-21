تقرير: خلاف بين ساري وبيانيتش في التدريبات

الأحد، 21 يونيو 2020 - 12:21

كتب : FilGoal

بيانيتش

يستمر التوتر داخل نادي يوفنتوس بعد خسارة كأس إيطاليا أمام نابولي، ونشب خلاف بين ماوريسيو ساري المدير الفني وميراليم بيانيتش لاعب الوسط.

ونقلت صحيفة كالتشيو ميركاتو عن موقع "لا ستامبا" تدهور العلاقة بين ساري وبيانيتش خاصة بعد خسارة نهائي الكأس".

وأوضح التقرير أن هناك خلاف حاد وتوتر في العلاقة خلال التدريب الأخير للفريق وكان ذلك وجها لوجه بين المدرب واللاعب.

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وأشار التقرير إلى أن العلاقة كانت باردة بين الطرفين بعد مواجهة ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوترت العلاقة عندما واجه يوفنتوس فريق إنتر يوم 8 مارس بعد رفض بيانيتش قرارات ساري.

وكشف التقرير أن الثنائي مرشح للخروج من يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

ويرتبط اسم بيانيتش بالخروج إلى الدوري الفرنسي أو نادي برشلونة الإسباني.

أما ساري فبعد خسارة بطولتي الكأس والسوبر، أصبح مهددا بشدة للرحيل عن البيانكونيري.

ويلعب يوفنتوس مباراة مصيرية أمام ليون في أغسطس المقبل، بعد خسارة مباراة الذهاب بهدف دون رد.

ويرى التقرير أن بيانيتش قد تحول عند ساري من اللاعب الأهم في وسط الفريق إلى التجاهل بسبب التوتر، وخروجه من قائمة الفريق في مباراة بولونيا.

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يوفنتوس بيانيتش ساري
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