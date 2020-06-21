بيراميدز: أجرى اللاعبون المسحة الأولى بعد تعاقدنا مع أكبر شركات التحاليل الطبية

الأحد، 21 يونيو 2020 - 12:05

كتب : FilGoal

بيراميدز

كشف بيراميدز عن إجراء اللاعبين للمسحة الطبية الأولى أمس السبت تمهيدا لاستئناف النشاط.

وشدد نادي بيراميدز عن طريق هاني سعيد المدير الرياضي، أن إجراء المسحة جاء تحت إشراف أكبر شركات التحاليل الطبية التي تعاقد معها النادي.

وأعطت وزارة الرياضة الضوء الأخضر لاستئناف الأندية تدريباتها بداية من 20 يونيو.

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وسمحت باستئناف النشاط الرياضي بشكل طبيعي في 25 يوليو في وجود إجراءات احترازية مشددة خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح بيان نادي بيراميدز "أجرى اللاعبون المسحة الطبية الأولى للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا بمقر النادي بالدفاع الجوي تمهيدا لاستئناف النشاط والتدريبات".

وتابع "كشف هاني سعيد المدير الرياضي أن إجراء المسحة تحت إشراف أكبر شركات التحاليل الطبية في مصر".

وشدد "وتعاقد النادي مع شركة التحاليل لإجراء المسحة لجميع أفراد الفريق وبناء على نتائجها سنبدأ تدريجيا في استئناف التدريبات".

وتوقفت المباريات في مصر منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

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