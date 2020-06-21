كلوب عن قدرة ليفربول على بسط هيمنته مثل يونايتد فيرجسون: لم يعد ذلك ممكنا

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن المنافسة في إنجلترا باتت أقوى من السابق، لذلك يستبعد أن يهيمن فريقه على البطولات لسنوات طويلة مثلما فعل مانشستر يونايتد تحت قيادة الأسطورة سير أليكس فيرجسون.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"لا أعتقد أن الهيمنة ممكنة الآن، لكي أكون صريحا".

وواصل "يونايتد كان لديه توليفة جيدة، مع مدرب استثنائي لديه عين خارقة للاعبين، ووقت مثالي يتعلق بالمدة التي تحتاج فيها للاعب في الفريق. البدلاء الذين تعاقد معهم كانوا رائعين، وكان المال متوفرا".

وأضاف "لابد أننا فعلنا شيئا صحيحا، لكن علينا فعل هذه الأشياء وربما أكثر، لنستمر ناجحين. وصدقني، الآخرون لن يتوقفوا. يونايتد سيعود وتشيلسي يقدم عملا جيدا في سوق الانتقالات في حين الآخرين لم يفعلوا شيئا بسبب عدم تحديد وقت التعاقدات".

وأتم "وحين رأيت مانشستر سيتي يهزم أرسنال، تساءلت كيف نتقدم بـ22 نقطة عنهم؟".

ويحتاج ليفربول لفوزين فقط للتتويج بالدوري لأول مرة منذ موسم 1989-1990.

ويحل الفريق ضيفا على جاره إيفرتون يوم الأحد في الجولة 30 من الدوري.

وتوج ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية العام الماضي.

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