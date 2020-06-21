مصيلحي: الجهاز الفني وبعض لاعبي الاتحاد متخوفون من عودة الدوري

الأحد، 21 يونيو 2020 - 00:52

كتب : محرر في الجول

صور اليوم الأول من اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن تخوف الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف من قرار عودة النشاط الرياضي.

وقال مصيلحي عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "لن أكون سعيدا بالبقاء في البيت لكن عودة الدوري صعبة وليست سهلة، والجهاز الفني للاتحاد وبعض اللاعبين متخوفون من عودة النشاط ولاتزال لدي علامة استفهام على موضوع الصحة مع زيادة أعداد الإصابات والوفيات".

واستدرك "ما كانت أراه هو أن مناقشة العودة مجرد بداية، لكن يمكن إعادة النظر في الموضوع مستقبلا".

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وأتم "العودة تحتاج وقتا لإتخاذ القرار، والموضوع صعب وليس سهلا".

كان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم كشف عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي والذي من المقرر استئنافه بداية من ٢٥ يوليو المقبل، لتخفيف العبء المالي عن الأندية. ( اقرأ تصريحاته )

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