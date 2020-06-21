طلعت يوسف يكشف كيفية عودة المحترفين: الأمر يشبه الميكروباص

الأحد، 21 يونيو 2020 - 01:16

كتب : FilGoal

طلعت يوسف

كشف طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري عن كيفية عودة المحترفين الأجانب من أجل اللحاق بمباريات الدوري.

طلعت يوسف قال: "مصيلحي قالي لي إن الجنايني أخبره، أن هناك طائرة خاصة ستتولى أمر أجانب الدوري لإعادتهم لمصر".

وتابع عبر قناة TEN "طائرة واحدة ستطير لكل البلاد مرة واحدة وستجمع كل اللاعبين الأجانب".

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وأضاف "الأمر يشبه الميكروباص".

ومن المستفيد من زيادة التغييرات إلى 5 في المباراة؟ رد مدرب الاتحاد: "الأهلي والزمالك وبيراميدز سيستفدون من فكرة الخمسة تغييرات".

وأتم "بسبب الدكة القوية التي يمتلكونها على عكس باقي الفرق".

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