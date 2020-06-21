وكيله: الوداد يرغب في ضم باسم مرسي.. وفريقان من مصر يتنافسان على اللاعب

كشف ميدو حُزين وكيل باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، رغبة نادي الوداد الرياضي المغربي في التعاقد معه.

وقال ميدو حُزين: "باسم مرسي تلقى أكثر من عرض في الوقت الحالي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار رياضة "الوداد المغربي يرغب في ضم باسم مرسي".

وتابع "باسم مُرحب للغاية ويرغب في خوض التجربة مع فريق كبير مثل الوداد، فريق يصل لنهائي إفريقيا ونصف نهائي البطولة".

وأشار "نحن الآن في مرحلة التفاوض مع الوداد، واللاعب يرحب بالفكرة. باسم يتبقى له موسم مع الإنتاج ويرغب في خوض تجربة الاحتراف".

وأكمل حديثه قائلا: " وفريقان من مصر يرغبان أيضا في التعاقد مع باسم مرسي".

واستمر "فريقان من أصحاب الشعبية الكبيرة في مصر، ولكنني لن أذكر أسمائهما الآن لحين معرفة مصير مسابقة الدوري".

ونفى وكيل باسم مرسي حديث الزمالك معه من أجل إعادة اللاعب، مشيرا إلى "الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع باسم مرسي".

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باسم مرسي صاحب الـ 28 عاما سبق له خوض تجربة احترافية خارج مصر، كانت مع لاريسا اليوناني على سبيل الإعارة، أثناء فترته مع الزمالك.

وشارك باسم مرسي في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم بقميص الإنتاج الحربي، ونجح في تسجيل هدفين.

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