أرتيتا: الخسارة ضد برايتون غير مقبولة.. لقد فرطنا في المباراة

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن استيائه من خسارة الفريق في الثواني الأخير أمام مضيفه برايتون بنتيجة 2-1 يوم السبت في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإسباني في تصريحات لـBBC بعد المباراة:"أنا محبط جدا".

وواصل "غير مقبول الطريقة التي خسرنا بها".

وأضاف "نريد المنافسة وأعلم أن لدينا قائمة شابة لكننا فرطنا في المباراة. كان علينا إنهائها مبكرا".

وفرط أرسنال في تقدمه بهدف نيكولا بيبي في الدقيقة 68 ليدرك برايتون التعادل بعد سبع دقائق وسجل الأخير في الدقيقة 95 لينتزع فوزا ثمينا أمام المدفعجية.

وتلقى أرسنال الخسارة الثانية على التوالي بعدما سقط منذ أيام أمام مانشستر سيتي وأصبح عاشرا في ترتيب البطولة ورصيده 40 نقطة.

ويحل الفريق ضيفا على ساوثامبتون يوم الخميس.

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