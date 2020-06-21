رسميا - ريال بيتيس يعلن إقالة مدربه

الأحد، 21 يونيو 2020 - 10:59

كتب : FilGoal

لوك دي يونج - إشبيلية - ريال بيتيس - الدوري الإسباني

أعلن نادي ريال بيتيس صباح الأحد إقالة جوان فرانسيسك فيرير "روبي" من منصبه كمدير فني للفريق.

وتم تعيين أليكسيس تروخيو منسق الشؤون الرياضية بالنادي كمدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم.

وأفاد النادي في بيان "نادي ريال بيتيس يعبر عن شكره لروبي وأعضاء جهازه الفني على ما قدموه للنادي، ويتمنى لهم الحظ السعيد في المستقبل".

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إقالة روبي جاءت بسبب سوء النتائج إذ خسر الفريق من أتليتك بلباو يوم السبت ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني وذلك عقب تعادله مع غرناطة في الجولة الماضية والخسارة من إشبيلية بعد استئناف المسابقة عقب توقفها في الأشهر الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

ويحتل بيتيس المركز الـ14 برصيد 34 نقطة وأصبح قريبا من مراكز الهبوط.

وتابع البيان "قرر مجلس إدارة النادي تولي أليكسيس تورخيو منصب المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم".

يذكر أن تورخيو قاد الفريق كمدير فني مؤقت في المباراتين الأخيرتين بموسم 2016-2017.

أليكسيس تروخيو ارتدى قميص ريال بيتيس في 264 مباراة على مدار سبعة مواسم.

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