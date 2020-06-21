هوجو بروس: لم أصدق أن أتوج بطلا لقارة بأكملها.. وكنت محبطا بعد فشل مفاوضات الزمالك

الأحد، 21 يونيو 2020 - 01:45

كتب : FilGoal

هوجو بروس مدرب الكاميرون يحتفل بلقب أمم إفريقيا

كشف البلجيكي هوجو بروس المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون كواليس الفوز على مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، وفي حقيقة مفاوضاته مع الزمالك.

بروس قال عن مواجهة مصر في نهائي أمم إفريقيا: "الماضي شهد مباريات عديدة بين مصر والكاميرون، والكاميرون كانت تخسر بشكل دائم، قضينا وقتا طويلا لمشاهدة تلك المباريات وقلت للاعبين حان الوقت للفوز على مصر".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 : "بدأنا المباراة بشكل سيء وأنهينا الشوط الأول متأخرين بهدف، وأجريت تغييرين وهم من سجلوا هدفي الفوز، كنا الأفضل في المباراة".

أخبار متعلقة
مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة طلعت يوسف يكشف كيفية عودة المحترفين: الأمر يشبه الميكروباص أسينسيو يكشف ما أخبره به زيدان قبل دخوله الملعب رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يوضح إجراءات المسحة الطبية للأندية ضد كورونا

وعن أسلوب منتخب مصر الدفاعي تحت قيادة هيكتور كوبر واصل "شهدنا بعض المباريات وعرفنا أن خلق الفرص أمامهم سيكون صعبا".

وأردف "على المستوى البدني كنا أفضل من مصر وهو ما ظهر في الشوط الثاني بوضوح لأنها عانوا بدنيا".

وأكمل "لم أفكر أبدا في أنني سأفوز بكأس الأمم الإفريقية وكنت سعيدا بالفوز باللقب، لم أصدق أننا فزنا وهي الذكرى الأفضل في تاريخي أن أتوج بطلا لقارة بأكملها".

الأسود الغير مروضة حققت اللقب الخامس قاريا على حساب مصر بالفوز 2-1 في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

وتطرق البلجيكي للحديث عن المفاوضات مع الزمالك قائلا: "وكيلي تواصل مع الزمالك لكننا لم نتفق، كنت أفضّل التدريب في مصر لأن هذا الفريق كان من أفضل الفرق".

وواصل "كانت هناك عدة أسباب في عدم الوصول للاتفاق، كنت محبطا بعض الشيء".

وأتم "عندما تدرب في بلد أجنبي من الجيد أن تدرب أحد أفضل الفرق في البلد، في وجود الأهلي والزمالك والإسماعيلي وأندية أخرى كبير سأكون سعيدا جدا بالتأكيد".

طالع أيضا

خطوة جديدة مثيرة في ملف استئناف الدوري المصري

نجم الأهلي السابق يتولى تدريب أسوان

تعليق جديد من بيراميدز على قرار استئناف التدريبات

تصريحات نارية من لاعب برايتون بعد الفوز على أرسنال

سقوط جديد لكتيبة حجازي

هوجو بروس الكاميرون مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري: لابد من وضع لائحة كورونا.. والأفضل بدنيا سيتفوق على الأفضل فنيا 36 دقيقة | الدوري المصري
الونش: هتاف جمهور الأهلي ضد شيكابالا كان من أسباب فوزنا بالسوبر.. ولا أقبل ما حدث مع وليد سليمان 56 دقيقة | الدوري المصري
نادي مصر يؤجل تدريباته لأجل غير مسمى.. ويتبرع بـ "المسحات الطبية المجانية" ساعة | الدوري المصري
هوجو بروس: لم أصدق أن أتوج بطلا لقارة بأكملها.. وكنت محبطا بعد فشل مفاوضات الزمالك ساعة | إفريقيا
مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة ساعة | الدوري المصري
طلعت يوسف يكشف كيفية عودة المحترفين: الأمر يشبه الميكروباص ساعة | الدوري المصري
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يوضح إجراءات المسحة الطبية للأندية ضد كورونا ساعة | الدوري المصري
أسينسيو يكشف ما أخبره به زيدان قبل دخوله الملعب ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك