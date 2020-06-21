هوجو بروس: لم أصدق أن أتوج بطلا لقارة بأكملها.. وكنت محبطا بعد فشل مفاوضات الزمالك

كشف البلجيكي هوجو بروس المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون كواليس الفوز على مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، وفي حقيقة مفاوضاته مع الزمالك.

بروس قال عن مواجهة مصر في نهائي أمم إفريقيا: "الماضي شهد مباريات عديدة بين مصر والكاميرون، والكاميرون كانت تخسر بشكل دائم، قضينا وقتا طويلا لمشاهدة تلك المباريات وقلت للاعبين حان الوقت للفوز على مصر".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 : "بدأنا المباراة بشكل سيء وأنهينا الشوط الأول متأخرين بهدف، وأجريت تغييرين وهم من سجلوا هدفي الفوز، كنا الأفضل في المباراة".

وعن أسلوب منتخب مصر الدفاعي تحت قيادة هيكتور كوبر واصل "شهدنا بعض المباريات وعرفنا أن خلق الفرص أمامهم سيكون صعبا".

وأردف "على المستوى البدني كنا أفضل من مصر وهو ما ظهر في الشوط الثاني بوضوح لأنها عانوا بدنيا".

وأكمل "لم أفكر أبدا في أنني سأفوز بكأس الأمم الإفريقية وكنت سعيدا بالفوز باللقب، لم أصدق أننا فزنا وهي الذكرى الأفضل في تاريخي أن أتوج بطلا لقارة بأكملها".

هوجو بروس المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون يوضح كيف حقق الفوز على منتخب مصر في نهائي كأس الأمم ولم أصدق تحقيق البطولة#جمهور_التالتة#ONTIME_sports pic.twitter.com/4kTToPGhkb — OnTime Sports (@ONsportEg) June 20, 2020

الأسود الغير مروضة حققت اللقب الخامس قاريا على حساب مصر بالفوز 2-1 في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

وتطرق البلجيكي للحديث عن المفاوضات مع الزمالك قائلا: "وكيلي تواصل مع الزمالك لكننا لم نتفق، كنت أفضّل التدريب في مصر لأن هذا الفريق كان من أفضل الفرق".

وواصل "كانت هناك عدة أسباب في عدم الوصول للاتفاق، كنت محبطا بعض الشيء".

وأتم "عندما تدرب في بلد أجنبي من الجيد أن تدرب أحد أفضل الفرق في البلد، في وجود الأهلي والزمالك والإسماعيلي وأندية أخرى كبير سأكون سعيدا جدا بالتأكيد".

هوجو بروس المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك معه في الوقت السابق#جمهور_التالتة#ONTIME_sports pic.twitter.com/bpnlNTbuPY — OnTime Sports (@ONsportEg) June 20, 2020

طالع أيضا

خطوة جديدة مثيرة في ملف استئناف الدوري المصري

نجم الأهلي السابق يتولى تدريب أسوان

تعليق جديد من بيراميدز على قرار استئناف التدريبات

تصريحات نارية من لاعب برايتون بعد الفوز على أرسنال

سقوط جديد لكتيبة حجازي