رسميا - أحمد كشري يخلف عبد العاطي في تدريب أسوان

أعلن نادي أسوان عن تعيين أحمد عبد المنعم كُشري كمدير فني جديد للفريق، خلفا لـ مجدي عبد العاطي المستقيل.

وذكر أسوان في بيان رسمي أن إدارة أسوان تواصلت مع نظيرتها في نادي سوهاج الذي كان يشرف كشري على تدريبه، قبل أن يتحول لتدريب أسوان في الدرجة الأولى.

وشكرت إدارة أسوان نظيرتها في سوهاج "لتعاونها وتفهمها رغبة أسوان في التعاقد مع كشري".

كشري المدرب السابق لـ سوهاج، سبق له أيضا تدريب منتخب جيبوتي، وأندية بلدية المحلة، والترسانة، والنصر للتعدين.

وشغل كشري مركز المهاجم في فترة ممارسته كرة القدم، ولعب بصفوف الأهلي، والمصري، وجولدي، كما احترف في نيوشاتل السويسري، وتواجد في قائمة منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 1996.

وكان عبد العاطي قد أعلن عن استقالته من تدريب أسوان قبل حوالي 10 أيام، بسبب عدم تقاضي اللاعبين لمستحقاتهم.

ويحتل أسوان المركز 13 في الدوري المصري هذا الموسم، برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

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