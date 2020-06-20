رسميا - أحمد كشري يخلف عبد العاطي في تدريب أسوان

السبت، 20 يونيو 2020 - 18:55

كتب : رضا السنباطي

أحمد كشري

أعلن نادي أسوان عن تعيين أحمد عبد المنعم كُشري كمدير فني جديد للفريق، خلفا لـ مجدي عبد العاطي المستقيل.

وذكر أسوان في بيان رسمي أن إدارة أسوان تواصلت مع نظيرتها في نادي سوهاج الذي كان يشرف كشري على تدريبه، قبل أن يتحول لتدريب أسوان في الدرجة الأولى.

وشكرت إدارة أسوان نظيرتها في سوهاج "لتعاونها وتفهمها رغبة أسوان في التعاقد مع كشري".

أخبار متعلقة
أسوان يكشف عن مطالبه لاستئناف النشاط أسوان لـ في الجول: حازم إمام اعتذر عن خلافة عبد العاطي.. وحالة وحيدة لاستكمال الدوري فرق الدوري تُحدد مصيره – أسوان لـ في الجول: نؤيد إلغاء المسابقة.. وطلب حال استكمالها عبد العاطي: استقلت من أسوان لأني لم أكن سأقدر على النظر في أعين اللاعبين

كشري المدرب السابق لـ سوهاج، سبق له أيضا تدريب منتخب جيبوتي، وأندية بلدية المحلة، والترسانة، والنصر للتعدين.

وشغل كشري مركز المهاجم في فترة ممارسته كرة القدم، ولعب بصفوف الأهلي، والمصري، وجولدي، كما احترف في نيوشاتل السويسري، وتواجد في قائمة منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 1996.

وكان عبد العاطي قد أعلن عن استقالته من تدريب أسوان قبل حوالي 10 أيام، بسبب عدم تقاضي اللاعبين لمستحقاتهم.

ويحتل أسوان المركز 13 في الدوري المصري هذا الموسم، برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

اقرأ أيضا:

إصابة "غاضبة" لحارس أرسنال

هل تفاوض الجونة مع لاعب الترجي

إثارة قاتلة في مباراة واتفورد وليستر

زيدان يرد على بيكيه

المصري يصرف شهرا للاعبيه

أحمد كشري أسوان في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
النني أساسي أمام دينزلي سبور في الدوري التركي 8 دقيقة | المحترفون
الأهلي يطالب إعلام المصريين بإيقاف "تجاوزات قناة الزمالك" 24 دقيقة | مصر
هاني سعيد: بيراميدز كان سباقا في تنفيذ قرار العودة.. وأجرينا مسحات طبية للاعبين 34 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - أحمد كشري يخلف عبد العاطي في تدريب أسوان 38 دقيقة | الدوري المصري
لاعب برايتون: لم أتعمد إصابة لينو.. بعض لاعبي أرسنال عليهم تعلم التواضع 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: المقابل المادي يعيق يوفنتوس لضم خيمينيز 51 دقيقة | أوروبا
قائمة ريال مدريد - عودة ماريانو أمام سوسيداد 53 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة: الدولة تتحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا لأندية الدوري.. وهذه خطتنا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك