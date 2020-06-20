لاعب برايتون: لم أتعمد إصابة لينو.. بعض لاعبي أرسنال عليهم تعلم التواضع

شدد نيل موباي مهاجم نادي برايتون على عدم تعمده إصابة بيرند لينو حارس مرمى أرسنال، مشيرا إلى اعتذاره لـ ميكيل أرتيتا بين شوطي المباراة.

برايتون انتصر على أرسنال بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

موباي تسبب في الشوط الأول في خروج لينو متأثرا بإصابة قوية، قبل أن يسجل هدف انتصار فريقه القاتل في اللحظات الأخيرة.

وقال موباي: "لم أتعمد على الإطلاق إصابة لينو. كنت أحاول الوصول للكرة ولا أتمنى إصابة أي أحد".

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة "ذهبت بين شوطي المباراة واعتذرت لأرتيتا (مدرب أرسنال) وأخبرته أنني بكل تأكيد لم أتعمد إصابة لينو".

وتابع "بعض لاعبي أرسنال عليهم تعلم بعض التواضع، كانوا يتحدثون كثيرا أثناء المباراة".

وأتم "في النهاية حصلوا على ما يستحقونه".

أرسنال تقدم أولا عن طريق نيكولاس بيبي في الدقيقة 68، قبل أن يتعادل برايتون عن طريق لويس دانك في الدقيقة 75، ويخطف الانتصار عن طريق موباي في اللحظات الأخيرة من المباراة.

الهزيمة هي الثانية على التوالي لـ أرسنال بعد السقوط أمام مانشستر سيتي، ليتجمد رصيد المدفعجية عند النقطة 40 في المركز التاسع.

بينما حقق برايتون أول انتصار له في عام 2020، ليكسر سلسلة اللا انتصار التي استمرت 9 مباريات.

ووصل برايتون للنقطة 32 في المركز الـ 15 مبتعدا قليلا عن صراع الهبوط.

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