بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يستأنف نزيف النقاط

تعادل وست بروميتش ألبيون أمام ضيفه بيرمنجام سيتي دون أهداف، على ملعب ذا هاوثورنز، بالجولة 38 من دوري القسم الثاني الإنجليزي.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

ليرفع وست بروميتش رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن ليدز يونايتد. فيما رفع بيرمنجام رصيده إلى 47 نقطة في المركز 16.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي طوال التسعين دقيقة في قلب الدفاع إلى جوار النيجيري سيمي أجايي.

وتعد هذه المشاركة هي الرقم 11 لـ حجازي في دوري القسم الثاني هذا الموسم، والتاسعة كأساسي.

ولم يفز وست بروميتش في آخر مباراتين بالمسابقة قبل توقف النشاط، إذ خسر أمام ويجان أتليتك بهدف دون رد، وتعادل دون أهداف أمام سوانزي سيتي.

ويصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز صاحبي أول مركزين في الترتيب، فيما تخوض الفرق من الثالث إلى السادس مُلحق الصعود.

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