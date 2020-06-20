هاني سعيد: بيراميدز كان سباقا في تنفيذ قرار العودة.. وأجرينا مسحات طبية للاعبين

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن إجراءت ناديه بعد قرار عودة النشاط الرياضي.

وقال هاني سعيد في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لبيراميدز على تويتر: "أتقدم بالشكر لكل القائمين على قرار عودتنا سريعا بداية من المدير التنفيذي للنادي وطبيب الفريق والطاقمين الإداري والطبي، والقائمين على الاستاد".

وأوضح "بيراميدز كان سباقا في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي".

وكشف "بدأنا بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بعد قرار العودة بعمل مسحات للاعبين وطاقم الفريق".

ثم أضاف "كان من الضروري البدء في تلك الإجراءات سريعا وتنفيذ بروتوكول اتحاد كرة القدم للاستعداد لعودة النشاط الرياضي في مصر وفي إفريقيا".

وأتم "سلامة الفريق أهم من قرار العودة لذلك نحن نستعد بشكل جيد وفقا للإجراءات الاحترازية المحدد مسبقا".

كان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم كشف عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي والذي من المقرر استئنافه بداية من ٢٥ يوليو المقبل، لتخفيف العبء المالي عن الأندية. ( اقرأ تصريحاته )

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