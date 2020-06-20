هاني سعيد: بيراميدز كان سباقا في تنفيذ قرار العودة.. وأجرينا مسحات طبية للاعبين

السبت، 20 يونيو 2020 - 18:59

كتب : محرر في الجول

احتفال لاعبو بيراميدز بهدف جون أنتوي في شباك المقاولون العرب

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن إجراءت ناديه بعد قرار عودة النشاط الرياضي.

وقال هاني سعيد في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لبيراميدز على تويتر: "أتقدم بالشكر لكل القائمين على قرار عودتنا سريعا بداية من المدير التنفيذي للنادي وطبيب الفريق والطاقمين الإداري والطبي، والقائمين على الاستاد".

وأوضح "بيراميدز كان سباقا في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي".

أخبار متعلقة
رسميا - أحمد كشري يخلف عبد العاطي في تدريب أسوان اتحاد الكرة: الدولة تتحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا لأندية الدوري.. وهذه خطتنا الجونة ينفي التفاوض مع لاعب الترجي "الأولوية للاعبي الفريق" اجتماع للجنة الطبية في الأهلي مع كافة الفرق الرياضية تحضيرا للعودة

وكشف "بدأنا بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بعد قرار العودة بعمل مسحات للاعبين وطاقم الفريق".

ثم أضاف "كان من الضروري البدء في تلك الإجراءات سريعا وتنفيذ بروتوكول اتحاد كرة القدم للاستعداد لعودة النشاط الرياضي في مصر وفي إفريقيا".

وأتم "سلامة الفريق أهم من قرار العودة لذلك نحن نستعد بشكل جيد وفقا للإجراءات الاحترازية المحدد مسبقا".

كان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم كشف عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي والذي من المقرر استئنافه بداية من ٢٥ يوليو المقبل، لتخفيف العبء المالي عن الأندية. ( اقرأ تصريحاته )

اقرأ أيضا:

إصابة "غاضبة" لحارس أرسنال

هل تفاوض الجونة مع لاعب الترجي

إثارة قاتلة في مباراة واتفورد وليستر

زيدان يرد على بيكيه

المصري يصرف شهرا للاعبيه

بيراميدز في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
النني أساسي أمام دينزلي سبور في الدوري التركي 8 دقيقة | المحترفون
الأهلي يطالب إعلام المصريين بإيقاف "تجاوزات قناة الزمالك" 23 دقيقة | مصر
هاني سعيد: بيراميدز كان سباقا في تنفيذ قرار العودة.. وأجرينا مسحات طبية للاعبين 33 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - أحمد كشري يخلف عبد العاطي في تدريب أسوان 37 دقيقة | الدوري المصري
لاعب برايتون: لم أتعمد إصابة لينو.. بعض لاعبي أرسنال عليهم تعلم التواضع 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: المقابل المادي يعيق يوفنتوس لضم خيمينيز 51 دقيقة | أوروبا
قائمة ريال مدريد - عودة ماريانو أمام سوسيداد 52 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة: الدولة تتحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا لأندية الدوري.. وهذه خطتنا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك