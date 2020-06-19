خبر في الجول – أري بابل يوقع للزمالك 3 سنوات.. ويصل بمجرد فتح الطيران

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 15:06

كتب : أحمد فوزي

أري بابل - لاعب أول أغسطس الأنجولي

أصبح أري بابل الجناح الأنجولي لفريق بريميرو دي أوجوستو، هو ثاني صفقات الزمالك الصيفية للموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أري بابل وقع لنادي الزمالك بالفعل قبل أيام، مٌفضلا عرض الفريق الأبيض على عرض فريق شباب أهلي دبي الإماراتي.

أري بابل وقع على عقود انتقاله إلى الزمالك إلكترونيا ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة وقد وصلت العقود إلى الزمالك بالفعل، ليكون لاعبا في النادي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأنجولي.

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وسيتواجد صاحب الـ26 عاما في مصر للانضمام لتدريبات الزمالك، بمجرد فتح المجال الجوي في مصر وأنجولا.

أري بابل هو ثاني صفقات الزمالك بعدما وقع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي للفريق أيضا بالفعل في وقت سابق.

ولم يعلن الزمالك عن الصفقتين بشكل رسمي بعد، لكن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد صرح مساء أمس الخميس بأن "الزمالك حصل على توقيع صفقتين كبيرتين" دون الإفصاح عن اسميهما. (طالع تصريحات مرتضى)

وشارك بابل في 11 مباراة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم رفقة بريميرو دي أوجوستو. سجل فيهم هدفين.

ويملك أري بابل 35 مباراة دولية رفقة منتخب أنجولا. سجل فيهم خمسة أهداف.

أما حمزة المثلوثي، فقد شارك خلال الموسم الجاري في 14 مباراة رفقة الصفاقسي. سجل فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك المثلوثي 29 مباراة رفقة منتخب تونس، كان آخرها في عام 2018 أمام المغرب وديا.

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